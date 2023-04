LSG vs CSK IPL 2023 : आयपीएलच्या वेळापत्रकात मोठा बदल! लखनौ-चेन्नईच्या सामन्याची वेळ बदलली

IPL 2023 LSG vs CSK Match on 4th May : सध्या इंडियन प्रीमियर लीग 2023 चा थरार सुरू आहे. पण या सगळ्यामध्ये क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) यांच्यातील सामन्याबाबत ही अपडेट आहे.