MS DHONI : याला म्हणतात क्रेझ! धोनीला पाहण्यासाठी चाहत्यानं न्यूयॉर्कहून थेट बेंगळुरू गाठलं, पाहा

MS Dhoni Fan travelled to Bengaluru from New York : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) च्या १६व्या सीझनमध्ये आतापर्यंत एका खेळाडूची सर्वाधिक क्रेझ पाहायला मिळाली आहे, त्या खेळाडूचे नाव आहे महेंद्रसिंग धोनीची. टीव्हीपासून ते स्टेडियममधील चाहत्यांपर्यंत धोनीबबाबत कमालीची क्रेझ दिसून आली आहे. असेच काहीसे आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) यांच्यात सुरू असलेल्या सामन्यात पाहायला मिळाले आहे.