IPL 2023 : हसरंगा ते मिलर… हे १४ दिग्गज फिट असून सुरुवातीचे सामने खेळणार नाहीत, समोर आलं मोठ कारण

players who miss opening matches of ipl 2023 : इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL 2023) १६ हंगाम ३१ मार्चपासून सुरू होत आहे. आयपीएलचा पहिला सामना चेन्नई सुपर किंग्ज आणि गुजरात टायटन्स (CSK vs GT) यांच्यात होणार आहे. जसप्रीत बुमराह आणि ऋषभ पंत यांच्यासह अनेक मोठे खेळाडू दुखापतीमुळे या स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. मात्र, असे काही खेळाडू आहेत जे तंदुरुस्त आहेत पण आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमुळे सुरुवातीचे सामने खेळू शकणार नाहीत.