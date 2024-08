Cristiano Ronaldo : रोनाल्डोने युट्यूबवरून किती कमाई केली? दोन दिवसांत किती व्हिडीओ अपलोड केले? जाणून घ्या

रोनाल्डोच्या युट्युब व्हिडिओमध्ये काय?

दरम्यान, आतापर्यंत क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या यूट्यूब चॅनेलचे ३ कोटींहून अधिक सब्सक्राइबर झाले आहेत. या दिग्गज फुटबॉलपटूने त्याचा मुलगा क्रिस्टियानो ज्युनियर आणि पार्टनर जॉर्जिना रॉड्रिग्जसोबतचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओंमध्ये, तो त्याचे युरो गोल रँक करतो, फ्रीकिक चॅलेंज पूर्ण करतो आणि 'This or That' सारखे गेम खेळताना दिसतो आहे. असे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.