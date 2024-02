Black Clothes : शुभ कार्यात काळे कपडे का घातले जात नाहीत? धार्मिक आणि शास्त्रीय कारण जाणून घ्या

Why Should Not Wear Black in Auspicious Functions : हिंदू धर्मात लग्न किंवा सण समारंभ अशा कोणत्याही शुभ प्रसंगी काळे किंवा गडद रंगाचे कपडे परिधान करत नाहीत, असे कपडे परिधान करणे अशुभ मानले जाते. पण अनेकांना काळ्या रंगाचे कपडे प्रिय असतात.