Vastu Tips : घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ असाव्या या ७ गोष्टी; सदैव राहील लक्ष्मीची कृपा

How to attract Goddess Lakshmi at house : घराचा मुख्य दरवाजा ऊर्जेचा केंद्र मानला जातो. मुख्य दरवाजा नेहमी स्वच्छ आणि प्रकाशमान ठेवावा. वास्तुशास्त्रानुसार घरातील प्रत्येक वस्तूमध्ये ऊर्जा असते. घरामध्ये चुकीच्या ठिकाणी चुकीच्या वस्तू ठेवल्याने किंवा बनवल्याने वास्तू दोष निर्माण होतात. घराच्या मुख्य दारावर काही वस्तू ठेवल्याने देवी लक्ष्मी वास करते आणि धन-संपत्तीची वृद्धी देखील होते. चला जाणून घेऊया घराच्या प्रवेशद्वारावर कोणत्या वस्तू ठेवाव्यात ज्यामुळे घरात लक्ष्मी वास करेल-