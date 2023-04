Budhwar Upay : विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे बुधवारचा दिवस

Simple Things To Do On Wednesday : ज्या व्यक्तींच्या जन्मकुंडलीत बुध द्वितीय स्थानी असेल अशा व्यक्ती लेखन क्षेत्रात किंवा कला क्षेत्रात नाव कमावतात. विद्यार्थी दशेत असल्यास त्या विद्यार्थ्याला बुध शुभ फल देतो. बुधवार हा बुधाशिवाय श्रीगणेशालाही समर्पित वार आहे.