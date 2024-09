Sarva Pitru Amavasya : सर्वपित्री अमावस्येला कोणत्या गोष्टी दान कराव्या, जाणून घ्या धार्मिक महत्व

What to Donate on Sarva Pitru Amavasya 2024 : हिंदू धर्मात अमावस्या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. अमावस्या तिथी पितृ पक्षात आली तर तिचे महत्त्व आणखी वाढते. पितृ पक्षात येणाऱ्या अमावस्याला सर्वपित्री अमावस्या किंवा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या म्हणतात. हा दिवस श्राद्ध पक्ष किंवा पितृ पक्षाचा शेवटचा दिवस आहे.