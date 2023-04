Akshaya Tritiya 2023 : अक्षय्य तृतीयेच्या आधी घरातून बाहेर काढा 'या' गोष्टी

Things Not Keep In House : लक्ष्मी मातेला आपल्याकडे आकर्षित करायचं असेल तर काही गोष्टी अशाही आहेत ज्या अक्षय्य तृतीयेच्या आधी आपल्याला घरातून बाहेर काढाव्या लागतील. असं न केल्यास आल्यापावली माता लक्ष्मी घराच्या उंबरठ्यातून निघून जाईल.