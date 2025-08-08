रक्षाबंधनाच्या दिवशी ग्रह-गोचरची दृष्टी अत्यंत शुभ, भद्राची सावली नाही, दिवसभर शुभ मुहूर्त
Published Aug 08, 2025 02:03 PM IST
रक्षाबंधनाचा पवित्र सण सावन महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. यावर्षी राखीचा सण शनिवार, ९ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी ग्रह गोचरची दृष्टी शुभ आहे. भद्राची सावलीही नाही. दिवसभर शुभ मुहूर्त आहे.
Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat : रक्षाबंधनाचा पवित्र सण सावन महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. यावर्षी राखीचा सण शनिवार, ९ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी ग्रह गोचरची दृष्टी शुभ आहे. भद्राची सावलीही नाही. दिवसभर शुभ मुहूर्त आहे. विशेष म्हणजे आयुष्मान, सौभाग्य, सर्वार्थसिद्धी आणि जायद योगाचे महामिलनही होत आहे. दिवसभर पौर्णिमा आहे. बहिणी आपल्या भावाच्या मनगटावर रक्षासूत्र बांधून त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देतील आणि त्याच्याकडून संरक्षणाची शपथ घेतील. यावर्षी श्रावण महिन्याची पौर्णिमा ८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजून ४० मिनिटांपासून ९ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजून २३ मिनिटांपर्यंत सुरू होत आहे. हिंदू दिनदर्शिकेनुसार उदयव्यापिनी पौर्णिमेच्या दिवशी राखीचा सण साजरा केला जातो. चांगली गोष्ट म्हणजे या दिवशी अशुभ ग्रहांची कोणतीही बाजू नाही. त्यामुळे दिवसभर बहिणी आपल्या भावांना संरक्षणाचा धागा बांधतील.
रक्षासूत्र बांधण्याचा शुभ मुहूर्त :
१. सौभाग्य व सौभाग्य योग : सकाळपासून ७.१२ वाजेपर्यंत
२. सर्वार्थसिद्धी योग : सकाळी ७.१३ ते रात्री ११.२०
३. अभिजीत मुहुत : सकाळी ११.२४ ते दुपारी १२.३६
४. झायेद योग : दुपारी १२.३७ ते ६.३२ या वेळेत
देवतांनी राक्षससूत्र धारण करून असुरांवर विजय मिळवला होता
प्राचीन काळी एकेकाळी बारा वर्षे देवसुराचे युद्ध झाले होते. यात देवांचा पराभव झाला आणि दानवांचा विजय झाला. असुरांनी स्वर्गाचा ताबा घेतला. निराश आणि दु:खी होऊन इंद्रदेव गुरु बृहस्पतीकडे गेले. देवांना चिंतेत पाहून देवगुरु बृहस्पती म्हणाले की, उद्या श्रावण फी पौर्णिमा आहे. मी कायद्याने रक्षासूत्र तयार करीन, तुम्ही ते ब्राह्मणांना स्वस्तवचनाने बांधाल. यामुळे तुम्ही नक्कीच विजयी व्हाल. दुसऱ्या दिवशी पौर्णिमेला रक्षाविधीपठणाने देवतांनी मनगटावर संरक्षण कायदा बांधला. परिणामी देवराज इंद्राचा विजय झाला. राखीच्या रूपात ही प्रथा आजही प्रचलित आहे.
