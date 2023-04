Cow Urine : गोमूत्र माणसाच्या वापरासाठी सुरक्षित नाही, संशोधनातनं धक्कादायक खुलासा

Gaumutra Is Not Safe For Human : गोमूत्र घरी शिंपडल्यास घातक विषाणूंचा नाश होतो असं सांगितलं जातं. घरी एखादं मंगल कार्य असल्यासही गोमूत्र शिंपडलं जातं. सकाळी गोमूत्राचं सेवनही केलं जातं. मात्र हेच गोमूत्र मानवांसाठी अजिबात चांगलं नाही असं देशातली प्रमुख संशोधन संस्था IVRI ने स्पष्ट केलं आहे.