Stree 2: महाबली खलीपेक्षाही उंच! कोण आहे सगळ्यांना घाबरवणारा ‘स्त्री २’मधील ‘सरकटा’? पाहा फोटो

Aug 21, 2024, 01:26 PMIST





Who is Sarkata in Stree 2: श्रद्धा कपूरचा 'स्त्री २' हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. प्रेक्षकांना हा चित्रपट खूप आवडत आहे. यावेळी चित्रपटात प्रेक्षकांना घाबरवणारी स्त्री नसून, सरकटेची दहशत दिसली आहे. चला जाणून घेऊया चित्रपटात 'सरकटे'ची भूमिका कोणी केली आहे.

