Aug 11, 2024, 03:47 PMIST





When to cut baby's hair after birth: शास्त्रानुसार, मुलासाठी 'मुंडन'चे संस्कार करणे अर्थातच जावळ काढणे खूप महत्वाचे आहे.

When to cut baby's hair after birth: शास्त्रानुसार, मुलासाठी 'मुंडन'चे संस्कार करणे अर्थातच जावळ काढणे खूप महत्वाचे आहे.