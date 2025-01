Jan 07, 2025, 06:14 PMIST





What are the symptoms of depression In Marathi: एक विचित्र दुःख आणि निराशा त्यांना घेरते. त्यांना काहीही आवडणे बंद होते. त्यांना कोणत्याही गोष्टीवर मनापासून आनंद वाटू शकत नाही.

What are the symptoms of depression In Marathi: एक विचित्र दुःख आणि निराशा त्यांना घेरते. त्यांना काहीही आवडणे बंद होते. त्यांना कोणत्याही गोष्टीवर मनापासून आनंद वाटू शकत नाही.