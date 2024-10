Oct 03, 2024, 08:16 PMIST





Foods You Should Never Eat Raw: काही भाज्यांमध्ये नैसर्गिक टॉक्सिन आणि पचण्यास कठीण शर्करा असतात. ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीसाठी गॅस्ट्रो नॉमिकल रोगांचा धोका वाढू शकतो.

Foods You Should Never Eat Raw: काही भाज्यांमध्ये नैसर्गिक टॉक्सिन आणि पचण्यास कठीण शर्करा असतात. ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीसाठी गॅस्ट्रो नॉमिकल रोगांचा धोका वाढू शकतो.