Foot Massage: पायाच्या तळव्यांना लावा फक्त एक गोष्ट, सांधेदुखीपासून वातदोष होईल दूर

Benefits of applying ghee to the soles of the feet In Marathi: हिवाळ्यात, बद्धकोष्ठतेपासून ते सांधेदुखीपर्यंतच्या अनेक समस्या आपल्याला सतावतात. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी आहारतज्ञ रुजुता दिवाकर तूप लावण्याचा सल्ला देतात.

