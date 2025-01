Diabetes Care: साखर असणाऱ्यांनी एका दिवसात किती चपाती खावीत? तज्ज्ञांनी दिला महत्वाचा सल्ला

Jan 04, 2025, 04:09 PMIST





Should Diabetics Eat Chapati or Not in Marathi: गव्हातील फायबर ग्लुकोजचे शोषण कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवता येते. पण अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो की, मधुमेहाच्या रुग्णाने दिवसात किती चपात्या खाव्यात?

