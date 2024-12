Beauty Tips: स्ट्रॉबेरीमध्ये दडलंय तुमच्या सौंदर्याचं रहस्य, त्वचेला बनवते नितळ आणि चमकदार

Dec 27, 2024, 03:08 PMIST





Benefits of Strawberries for the face In Marathi: सुंदर त्वचेच्या शोधात असाल तर आजपासूनच स्ट्रॉबेरी वापरायला सुरुवात करावी. ते फक्त दिसायला आणि खायलाच चविष्ट असतात असे नाही तर त्यांचे नियमित सेवन आणि चेहऱ्यावर वापर केल्याने तुमच्या त्वचेची गुणवत्ताही मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकते.

