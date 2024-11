Bad Breath: ब्रश केल्यानंतरही तोंडातून येते दुर्गंधी? करा 'हे' ५ घरगुती उपाय, वाटेल फ्रेश

Nov 03, 2024, 12:46 PMIST





Remedies to get rid of bad breath: तोंडाच्या दुर्गंधीचा तुमच्या आत्मविश्वासावर नक्कीच परिणाम होतो. जेव्हा तुम्हाला जाणवते की तुमच्या तोंडातून दुर्गंधी येत आहे. तेव्हा तुम्हाला लोकांशी संवाद साधताना संकोच वाटू शकतो.

Remedies to get rid of bad breath: तोंडाच्या दुर्गंधीचा तुमच्या आत्मविश्वासावर नक्कीच परिणाम होतो. जेव्हा तुम्हाला जाणवते की तुमच्या तोंडातून दुर्गंधी येत आहे. तेव्हा तुम्हाला लोकांशी संवाद साधताना संकोच वाटू शकतो.