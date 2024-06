LS polls : डोंगराएवढा विजय! लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक मतांच्या फरकानं जिंकणारा उमेदवार कोण?

खरंतर मध्य प्रदेशच्या इंदूर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार शंकर लालवानी यांनी बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार संजय सोळंकी यांचा ११,७५,०९२ मतांनी पराभव केला आहे. त्या अर्थानं त्यांचं मताधिक्य रकीबुल हुसेन यांच्यापेक्षा अधिक आहे. मात्र, संजय लालवानी यांच्या मतदारसंघात नोटा (none of the above) या पर्यायाला २ लाख १८ हजार ६७४ मतं मिळाली आहे. त्यामुळं त्यांचं प्रत्यक्ष मताधिक्य १०,०८,०७७ इतकं झालं आहे. त्यामुळं सर्वाधिक मताधिक्याच्या यादीत ते दुसऱ्या क्रमांकावर गेले आहेत.