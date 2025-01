Explainer: भारतपोल आणि इंटरपोलमध्ये काय फरक आहे? गुन्हेगारांविरुद्ध ते कसे काम करते? वाचा

Do you Know: गुन्हा केल्यानंतर गुन्हेगार अनेकदा राज्ये बदलतात आणि संधी मिळताच देश सोडून निघून जातात. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना लांबलचक कागदपत्रे पार पाडावी लागतात, त्यामुळे बराच वेळ जातो. परदेशात पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालय भारतपोल पोर्टल सुरू करणार आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ७ जानेवारी रोजी या पोर्टलचे लोकार्पण करणार आहेत. सीबीआयने तयार केलेले हे ऑनलाइन पोर्टल आहे.