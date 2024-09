Viral News: चेटकीण असल्याच्या संशयातून दोन महिलांना निर्वस्त्र करून मारहाण, दोघींचाही मृत्यू

Two women stripped, assaulted and killed in West Bengal: पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील मयुरेश्वरमध्ये चेटकीण असल्याच्या संशयातून दोन महिलांना निर्वस्त्र करून मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत परिसरातील कालव्यात फेकले. या घटनेत दोन्ही महिलांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, आदिवासी समाजातील लोकांनी पंचायत आयोजित करून दोन्ही महिलांना लाथा- बुक्क्यांनी मारहाण केली, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडिया व्हायरल झाला आहे.