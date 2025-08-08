काळ बदलेल, शिक्षा नक्की मिळेल; 'मतचोरी'वर राहुल गांधींचा नवा व्हिडिओ, आणखी काय आरोप?
Published Aug 08, 2025 01:15 PM IST
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या नव्या आठ मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या विशेष सघन मतदार पुनरीक्षण (SIR) चाही जोरदार उल्लेख केला आहे. ही संस्थात्मक चोरी आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी 'मतचोरी'च्या आरोपांना आणखी बळ देण्यासाठी सोशल मीडियावर एक नवा व्हिडिओ जारी केला आहे. मतचोरीसाठी निवडणूक आयोग आणि भाजपमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा एकदा केला आहे. माजी कॉंग्रेस अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा आरोप केला आणि आपल्या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची उदाहरणे दिली.
राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र, हरयाणा आणि कर्नाटकची उदाहरणे दिली, ज्याचा उल्लेख त्यांनी काल केला होता. ते म्हणाले की, या राज्यांमध्ये जादूच्या माध्यमातून नवे मतदार तयार करण्यात आले. 'व्होट चोरी हा केवळ निवडणूक घोटाळा नसून, संविधान आणि लोकशाहीची मोठी फसवणूक आहे. देशातील दोषींचे म्हणणे ऐकू द्या, काळ बदलेल, शिक्षा नक्कीच होईल.
१०० हून अधिक जागांवर 'मतचोरीचे' आरोप
राहुल म्हणाले की, त्यांचा जन्म एका राजकीय कुटुंबात झाला आहे आणि गेली २० वर्षे ते स्वत: निवडणूक लढवत आहेत, त्यामुळे निवडणुका कशा लढवल्या जातात, बुथ कसे व्यवस्थापित केले जातात आणि मतांची चोरी कशी केली जाते हे त्यांना माहित आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत १०० हून अधिक जागांवर मतांची चोरी झाल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. निष्पक्ष निवडणुका झाल्या असत्या तर आज नरेंद्र मोदींचे सरकार नसते.
पाच प्रकारची मत चोरी
या नव्या व्हिडीओमध्ये राहुल यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या चौकशीत मतचोरीचे पाच प्रकार समोर आले आहेत. यामध्ये डुप्लिकेट मतदार, चुकीचा पत्ता, एकाच घरात खूप जास्त मतदार, जे अशक्य आहे, मतदार यादीतील चुकीची किंवा छोटी छायाचित्रे, त्यांची ओळख पटणार नाही, फॉर्म ६ चा गैरवापर यांचा समावेश आहे. पहिल्यांदाच मतदार बनलेल्या तरुणांसाठी हा फॉर्म आहे, मात्र ९० वर्षांच्या लोकांनीही या फॉर्मचा वापर करून आपली नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली आहेत, असा दावा राहुल यांनी केला.
बिहार निवडणुकांचाही होता उल्लेख
आठ मिनिटांच्या या व्हिडिओमध्ये राहुल यांनी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या विशेष सघन मतदार पुनरीक्षण (एसआयआर) चाही जोरदार उल्लेख केला. ही संस्थात्मक चोरी आहे. निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांमध्ये फेरबदल करून भाजपला मदत करायची आहे. त्यांनी सांगितले की, एक दिवस आधी त्यांनी एक लाईव्हकास्ट केले होते, ज्यात त्यांनी सर्व आरोपांची माहिती देणारे प्रेझेंटेशन दिले होते.
माझे शब्द म्हणजे शपथ आहेत: राहुल
गुरुवारी निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना पुरावे म्हणून जाहीरपणे जाहीर केलेले सर्व पुरावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले. त्यावर राहुल गांधी म्हणाले की, 'माझे शब्द शपथ आहेत. निवडणूक आयोगाने त्यांची आकडेवारी तपासावी, अशी मागणी करत ते म्हणाले, 'मी सर्व काही जाहीरपणे सांगितले आहे. आणि मी फक्त निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीचा उल्लेख केला आहे. "
