अमेरिकेतून आणखी ११९ भारतीय हद्दपार! ११९ भारतीयांना घेऊन अमेरिकेचं विमान अमृतसरमध्ये दाखल

Indian Illegal Immigrants in the US : अमेरिकेत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या ११९ भारतीयांना घेऊन सी-१७ ग्लोबमास्टर विमान शनिवारी रात्री ११ वाजून ४० मिनिटांनी अमृतसर विमानतळावर उतरले. निर्वासित नातेवाईकांना घेण्यासाठी त्यांचे कुटुंबीय अमृतसर विमानतळाबाहेर पोहोचले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्यांदा १०० हून अधिक भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले आहे.