Top Events Today : रामनवमी उत्सव, तिमाही निकाल आणि नरेंद्र मोदी यांची सभा… आजचा दिवस बऱ्याच घडामोडींचा

आर्थिक जगतात काय घडणार?

आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कॉम्पे लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, जस्ट डायल लिमिटेड, एंजेल वन लिमिटेड, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट, डीआरए कन्सल्टंट्स, केसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हार्डकॅसल अँड वॉड Mfg Co Ltd, हॅथवे केबल अँड डेटाकॉम लिमिटेड आणि इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड सह १० कंपन्या आर्थिक वर्ष २०२४ च्या चौथ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल (quarterly results) आज जाहीर करतील.