महात्मा गांधींही स्वत:ला 'इंग्रजांचा सेवक' लिहित असत, SC ने राहुल गांधींना करून दिली आठवण; पाहा, असेच एक पत्र

आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयात महात्मा गांधींचा उल्लेख का केला याबद्दल बोलूया. खरे तर महात्मा गांधी जेव्हा इंग्रज सरकारला पत्रे लिहित असत, तेव्हा ते अनेकदा शेवटी लिहित असत - ''I have the honour to remain, Your Excellency's obdt. servant'. याचा अर्थ मला तुमचा विश्वासू सेवक होण्याचा मान मिळेल. आता महात्मा गांधी किंवा वीर सावरकरांच्या पत्रांमध्ये अशी भाषा वापरण्यामागचा हेतू काय होता याबद्दल बोलूया. ब्रिटीश काळाचा इतिहास पाहिला तर त्या काळात ब्रिटिश सरकारशी संवाद साधून असे काही लिहिण्याची परंपरा होती. महात्मा गांधी, वीर सावरकर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला, तुरुंगात जाऊन चळवळीतही भाग घेतला.