Manasa double murder : लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या दोघांची हत्या! मुलाचा अन् महिलेच्या वडिलांनीच कट रचल्याचे उघड

Manasa couple double murder who live in live in : पंजाबमधील मानसा जिल्ह्यातील बुधलाडा शहरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याची कुटुंबीयांनी धारदार शस्त्रांनी हत्या करून मृतदेह भाक्रा कालव्यात फेकून दिला.. गुरप्रीत सिंग आणि गुरप्रीत कौर अशी मृतांची नावे असून ते बोहा येथील रहिवासी आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी ५ जणांवर गुन्हा दाखल केला असून धक्कादायक बाब म्हणजे महिलेच्या मुलाने आणि वडिलांनी मिळून हा कट रचला.