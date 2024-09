मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारी रजा! 'या' राज्यात सरकारनं उचललं महत्वाचं पाऊल, समिती स्थापन

paid leave for women during period of menstruation : कर्नाटक सरकार महिलांशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. या अंतर्गत सरकार सरकारी व खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मासिक पाळी कालावधीत पगारी रजेचा प्रस्ताव मांडणार आहे. महिलांसाठी या काळात ६ दिवसांच्या सशुल्क रजेची तरतूद असून यामुळे त्यांना मासिक पाळीच्या काळात उद्भवणाऱ्या मानसिक आव्हानांचा सामना करण्यास मदत होणार आहे. यासाठी १८ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना काम आणि जीवन यात संतुलन रखण्यास मदत होणार आहे.