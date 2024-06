Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरमधील सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणणं बंधनकारक

सकाळच्या सभेची सुरुवात मानक प्रोटोकॉलनुसार राष्ट्रगीताने (national anthem) व्हायला हवी. केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांमध्ये ही प्रथा एकसारखी पाळली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये एकता आणि शिस्तीची भावना वाढीस लावण्यासाठी सकाळच्या सभा अमूल्य ठरल्याचे विभागाने नमूद केले आहे.(national anthem now mandatory in all Jammu and Kashmir)