Shaheed Mangal Pandey Death Anniversary : भारतीय स्वातंत्र्य समराची सुरूवात करणारा महान योद्धा

On This Day In History : आजच्या दिवशी शहीद मंगल पांडे यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. एक ब्रिटीश कंपनीतला सैनिक, ज्याने सर्वप्रथम ब्रिटीशांविरोधात आवाज उठवला होता.