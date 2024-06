Rahul Gandhi : 'शॅडो पीएम' म्हणून विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी लोकसभेत सांभाळणार ७ मोठ्या जबाबदऱ्या; वाचा

Rahul Gandhi's 7 Big responsibilities as Leader of Opposition in Lok Sabha : राहुल गांधी पुढील पाच वर्षांसाठी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहणार आहेत. विरोधी पक्ष नेता म्हणून 'शॅडो पीएम' सारख्या जबाबदाऱ्या राहुल गांधी यांना सांभाळाव्या लागणार आहेत.