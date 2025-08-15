मोदींनी ट्रम्प यांना दोन वेळा नोबेलसाठी नॉमिनेट करावे', माजी अमेरिकन अधिकाऱ्यानेच घेतली अध्यक्षांची फिरकी
Published Aug 15, 2025 01:53 PM IST
- माजी US राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी धोरणांवर टीका केली आहे. रशियन तेल खरेदीमुळे भारतावर 50% टॅरिफ लावल्याबद्दल बोल्टन यांनी ट्रम्प यांना फटकारले. त्यांनी मोदींना ट्रम्प यांना दोनदा नोबेलसाठी नामांकित करण्याचा उपहासात्मक सल्ला दिला.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर जास्त शुल्क (टॅरिफ) लावल्यामुळे ते अमेरिकेच्या नागरिकांचेच लक्ष्य बनले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी असेही म्हटले आहे की, ट्रम्प विनाकारण भारताला नाराज करत आहेत. तसेच, त्यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की भारताने ट्रम्प यांना दोनदा नोबेल पारितोषिकासाठी नामांकित (नॉमिनेट) करायला हवे.
ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर दंड (penalty) लावला होता. त्याआधीच त्यांनी भारताच्या विरोधात 25 टक्के शुल्क (tariff) जाहीर केले होते, परंतु नंतर त्यांनी हे दर पुन्हा 25 टक्क्यांनी वाढवले. आता अमेरिकेने भारतावर एकूण 50 टक्के शुल्क लावले आहे. मात्र, भारताने स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या हितासाठी जे आवश्यक असेल, ते केले जाईल.
एनडीटीव्हीशी बोलताना बोल्टन यांनी इशारा दिला की, शुल्कामुळे (टॅरिफमुळे) निर्माण झालेली दरी भरून काढण्यासाठी वेळ लागेल. ते म्हणाले, 'व्हाइट हाऊसने गेल्या 30 दिवसांत भारताला लक्ष्य करून जी मोठी चूक केली आहे, त्यानंतर विश्वास आणि निष्ठा पुन्हा मिळवण्यासाठी वेळ लागतो.'
यादरम्यान, त्यांनी पाकिस्तानचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर ट्रम्प यांना कसे हाताळायचे याचा मार्ग शोधत आहेत. ते म्हणाले, 'माझा पीएम मोदींना एकच सल्ला आहे की त्यांनी ट्रम्प यांना दोनदा नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित करावे.' विशेष म्हणजे, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना पुरस्कारासाठी अधिकृतपणे नामांकित करण्याची घोषणा केली होती.
चिनी वस्तूंवर कमी शुल्क (टॅरिफ) का?
बोल्टन यांनी चीनवर अमेरिकेकडून कमी शुल्क लावल्याचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, 'युक्रेनमधील युद्धबंदी घडवून आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांमुळे भारत सरकार प्रभावित झाले आहे.' विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला लक्ष्य केले आहे आणि दंड लावला आहे. मात्र, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन दोन्हीही रशियाकडून अनेक गोष्टी विकत घेतात. त्याचप्रमाणे, चीन देखील रशियन तेल खरेदी करतो, पण त्याच्यावर भारतावर लावल्याइतके शुल्क लावण्यात आले नाही.