NEET-PG 2024 Exam Date: महत्त्वाची बातमी! नीट- पीजी २०२४ परीक्षेची तारीख ठरली, 'या' दिवशी परीक्षा

NEET-PG 2024 to be held on August 11: नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेसने नीट पीजी २०२४ परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. ही परीक्षा येत्या ११ ऑगस्ट रोजी दोन शिफ्टमध्ये होणार आहे. एसओपी आणि प्रोटोकॉलचा आढावा घेतल्यानंतर नीट- पीजी परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर करण्यात आली. नीट परीक्षांमध्ये अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने २२ जून रोजी नीट-पीजी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.