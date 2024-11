पुरुष टेलर महिलांच्या कपड्यांचे माप घेऊ शकत नाही! महिला आयोगाचा 'या' राज्यातील सरकारला प्रस्ताव

male tailor should not take measurements of women clothes : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाने सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली आहेत. पुरुष टेलर्सना महिलांचे मोजमाप घेण्यापासून रोखण्यावरही आयोग विचार करत आहे. कोणताही पुरुष टेलर महिलांचे मोजमाप घेऊ शकत नाही, असा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश महिला आयोगाने राज्य शासनाला पाठवला आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून जिम व योगा सेंटरमध्ये महिला ट्रेनर नेमण्यात यावे, असे महिला आयोगानं म्हटलं आहे. जिम आणि योगा सेंटरमध्ये डीव्हीआरसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करावेत तर स्कूल बसमध्ये महिला सुरक्षारक्षक किंवा महिला शिक्षिका असावी, असे देखील अहोगाने म्हटलं आहे.