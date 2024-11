हिजाब सक्तीविरोधात भडकली तरुणी! विरोध करत भर विद्यालयात अंतर्वस्त्रासह कपडे काढले! VIDEO वायरल

girl got angry over hijab in Iran : भारतात काही दिवसांपूर्वी हिजाबवरून वादंग उठले होते. काही विद्यालयात हिजाब बंदीला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, मुस्लिम राष्ट्र असलेल्या इराणमध्ये हिजाब सक्ती विरोधात महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. इराणमधील एका विद्यापीठात एका विद्यार्थिनीने हिजाबसक्तीचा निषेध करत थेट कपडे काढले. ऐवढेच नाही तर या तरुणीने अंडरवेअर देखील काढली. या घटनेमुळे इस्लामी आझाद विद्यापीठात शनिवारी मोठा गोंधळ उडाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हिजाब सक्तीमुळे ही तरुणी नाराज होती, असे सांगितले जात आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये सुरक्षा रक्षकांनी या तरुणीला अटक केल्याचं दिसत आहे.