कुंभमेळ्यात आगीच्या घटना सुरूच! इस्कॉन किचनला आग, ३ सिलिंडरचा भीषण स्फोट, अनेक कॉटेज जळून खाक

Fire Broke out in Iskcon kitchen in Mahakumbha : प्रयागराज येथील महाकुंभात शुक्रवारी सकाळी पुन्हा एकदा आगीची घटना उघडकीस आली आहे. तीन सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने ही आग लागली. इस्कॉनच्या स्वयंपाकघरात ही आग लागली.