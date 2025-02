ऑफिसमध्ये ChatGPT आणि DeepSeek च्या वापरावर बंदी! अर्थ मंत्रालयाचे कर्मचाऱ्यांना आदेश, काय आहे कारण?

Do Not use chatgpt and deepseek in office : जगभरात सध्या एआय टूल्सची चर्चा आहे. मात्र, देशात अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये त्यांच्या अधिकृत संगणकावर चॅटजीपीटी आणि डीपसीक सारख्या एआय टूल्सचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. या साधनांच्या वापरामुळे सरकारी माहिती आणि कागदपत्रांची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते, असं सरकारचे मत आहे.