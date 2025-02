‘या’ राज्यातील महिला करणार वर्क फ्रॉम होम, मुख्यमंत्र्यांनी केला योजनेचा खुलासा; कोणाला मिळणार लाभ?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वरील पोस्टमध्ये नायडू यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला आणि मुलींना International Day of Women and Girls in Science दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. त्यांना विकासाच्या समान आणि पूर्ण संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. तंत्रज्ञान, गणित आणि विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशा महिलांना या सुविधेचा लाभ मिळू शकतो, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.