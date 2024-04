IIT Bombay News: चिंताजनक! आयआयटी मुंबईतील ३६ टक्के विद्यार्थ्यांना अद्याप नोकरी नाही

36% of IIT Bombay graduates fail to get placement: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मुंबई प्लेसमेंटमध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. यंदा प्लेसमेंटसाठी नोंदणी केलेल्या ३५.८ टक्के विद्यार्थ्यांना अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी आयआयटी मुंबईच्या ३२ टक्के विद्यार्थ्यांना स्थान मिळाले नव्हते.संस्थेचे माजी विद्यार्थी आणि ग्लोबल आयआयटी अॅल्युमिनी सपोर्ट ग्रुपचे संस्थापक धीरज सिंग यांनी आयआयटी प्लेसमेंटच्या आकडेवारीत ही बाब उघड केली आहे. देशातील प्रतिष्ठित आयआयटी संस्थांपैकी एक असलेल्या आयआयटी मुंबईची ही अवस्था खरोखरच विचार करायला भाग पाडणारी आहे.