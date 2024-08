Pune Water Supply : पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी! पाणी जपून वापरा; गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा राहणार बंद

Entire Pune Water Supply to be Shut Down on Thursday : पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी आहे. येत्या गुरुवारी (दि २२) संपूर्ण पुण्याचा पाणी पुरवठा हा बंद राहणार आहे. तसेच शुक्रवारी देखील शहराला कमी दाबाने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. महापालिकेच्या पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रांसह अन्य जलकेंद्रातील टाक्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाणी जपून वापरुन पाण्याच्या योग्य साठा करावा असे आवाहन पुणे महानगर पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने केले आहे.