Vasant More : मनसेनंतर आता वसंत मोरे वंचितचीही साथ सोडणार; ठाकरेंच्या शिवसेनेची मशाल हाती घेणार, कारणही सांगितलं!

Vasant More to Join Thackeray Group : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वंचितमध्ये प्रवेश करून तिकीट मिळवणारेवसंत मोरे आता वंचितची साथही सोडणार असल्याचे समोर आले आहे. वसंत मोरे मनसे, वंचितनंतर आता उद्धव ठाकरे गटात प्रवेश करणार आहेत. ९जुलै रोजी त्यांच्या प्रवेशाचा मुहूर्तही ठरला आहे. याची माहिती वसंत मोरे (Vasant More) यांनीच दिली आहे.