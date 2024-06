Pune News : विजेचा शॉक बसल्याने पुण्यातील दौंड तालुक्यात आई वडिलांसह मुलाचा मृत्यू, घरात नसल्याने सुदैवाने मुलगी वाचली

Three Died Due to Electric shock in Pune : पुण्यात दौंड तालुक्यात दापोडी येथे एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. विजेच्या शॉक लागून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे. आंघोळ करण्यासाठी गेलेल्या एका व्यक्तीला विजेचा शॉक लागला. त्याच्या आवाजाने त्याची पत्नी देखील धावली. तिलाही शॉक लागला तर त्यांचा मुलगा देखील त्यांना वाचवण्यासाठी धावला असता त्यालाही शॉक लागल्याने त्याचाही मृत्यू झाला. या घटनेमुळे दापोडी गावावर शोककळा पसरली आहे.