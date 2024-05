Karad News : कराड हळहळले! थोरल्या भावाला वाचवताना धाकट्याला विजेचा शॉक; दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू!

Two brother died in Karad due to elctric shock : सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. गोवारे येथे विजेचा शॉक लागून दोघा भावांचा मृत्यू झाला आहे. थोरल्या भावाला आधी शॉक लागला. यानंतर त्याला वाचवायला गेलेल्या धाकट्याभावाला देखील शॉक लागल्याने त्याचाही मृत्यू झाला. विहिरीजवळ असलेल्या फ्युजबॉक्सचा शॉक लागल्याने ही घटना घडली.