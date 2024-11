पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उद्या पुण्यात जाहीर सभा! एस. पी. महाविद्यालय परिसरातील वाहतुकीत बदल, 'हे' रस्ते राहणार बंद

Traffic changes in Pune for PM Modi's rally : राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे उमेदवारांचा प्रचाराचा वेग वाढला आहे. पुण्यातील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या मंगळवारी (दि १२) पुण्यात येणार आहे. पुण्यातील टिळक रस्त्यावरील एस.पी. महविद्यालयाच्या मैदानवर त्यांची जाहीर सभा होणार आहे. या सभेनिमित्त वाहतुकीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. काही रस्ते बंद करण्यात आले आहेत तर काही ठिकाणची वाहतुकी ही वळवण्यात आली आहे.