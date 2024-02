Sambhaji Raje : माजी खासदार संभाजीराजे भोसले ५ दिवसांपासून नॉट रिचेबल! राज्यभरात चर्चेला उधाण

Sambhaji Raje Chhatrapati not reacheble from last five days: कोल्हापुरातून एक धक्कादायक बातमी येत आहे. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती गेल्या पाच दिवसांपासूंन नॉट रीचेबल आहेत. त्यांनी ३ जानेवारीपासून त्यांचे सर्व राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम रद्द केले आहे. दरम्यान, ते नेमके कुठे आहेत याची माहिती कुणालाही नाही. दरम्यान, त्यांच्या या अचानक गायब होण्यामुळे राज्यभरात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.