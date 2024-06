zika virus in pune : पुण्यात झिका व्हायरसचा शिरकाव! डॉक्टर व मुलीला झाली लागण; प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू

two zika patients were found in pune : पुण्यात झिका व्हायरसचे दोन रुग्ण आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे या दोन्ही रुग्णांमध्ये झिका व्हायरसची सौम्य लक्षणं आढळली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहे. एरंडवणा येथील एक डॉक्टर व त्याच्या मुलीला हा संसर्ग झाला असून या दोघांना ताप व अंगावर लाल चट्टे उठल्याची सौम्य लक्षणे आहेत. आरोग्य विभागाने याची तातडीने दखल घेत त्यांच्यावर उपचार सुरू केले आहेत. त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांची देखील तपासणी केली जात आहे. मात्र, सुदैवाने कुणीही बाधित आढळून आलेले नाही.