Pune News : पुणे तिथे काय उणे! सर्वात छोटे अन् दाटीवाटीचे रस्ते असलेल्या शहरात जगात सातवा क्रमांक

Pune among top 10 world cities with most congested roads : पुणे तेथे काय उणे असे नेहमीच म्हटल्या जाते. पुणे हे जगात प्रसिद्ध शहर आहे. पुण्याची सांस्कृतिक राजधानी आणि ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट अशी ओळख असतांना आता पुण्याला पुन्हा नवी ओळख निर्माण झाली आहे. पुण्याने जगातील सर्वाधिक दाटीवाटीचे आणि छोटे रस्ते असल्याच्या शहऱ्यांच्या यादीत सातवा क्रमांक पटकावला आहे. तर या यादीत बंगळुरू शहराचा ६ वा क्रमांक आहे.