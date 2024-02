helmet compulsion in pune: पुण्यात आता हेल्मेट सक्ती! पदभार घेताच नवीन आयुक्तांनी दिला 'हा' इशारा

helmet compulsion in pune say new CP Amitesh kumar: पुणेकरांनी हेल्मेटसक्तीला नेहमी विरोध केला आहे. या पूर्वी अनेकदा हेल्मेटसक्तीवरुन पुण्यात आंदोलने झाली. मात्र, हेल्मेट सक्ती करण्याचा प्रयत्न पुणेकरांनी हाणून पाडला. मात्र, आता पुन्हा पुन्हात पुन्हा हेल्मेट सक्ती लागू होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी पुण्याचे नवीन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारला. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधतांना हेल्मेट घालणे हा कायदा असून त्याचे पालन झाले पाहिजे असे म्हणत हेल्मेट सक्तीचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे भविष्यात आता पुणेकरांना हेल्मेट सक्तीला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहे.