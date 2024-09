Raj Thackeray : “निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर...”, ‘एक देश, एक निवडणूक’वर राज ठाकरे यांचे अनेक सवाल

Raj Thackeray On one nation one election : ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सोशल मीडिया पोस्ट करून राज ठाकरे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट करत केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.