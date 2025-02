Book Review : लेखनगंगेवरचा सुबक देखणा ज्ञानघाट

पाश्चात्य साहित्यविश्वात स्व-मदत म्हणजे How to do किंवा प्रेरणादायी तत्त्वज्ञानावर आधारित असलेली म्हणजे मोटीवेशनल पुस्तके मुबलक प्रमाणात आढळतात. मराठी भाषेत अशा प्रकारच्या मार्गदर्शकरुपी पुस्तकांचे प्रमाण नगण्य होते. मात्र गेल्या काही वर्षात अशी पुस्तके अनुवादित का असेना पण ठळकरित्या पुस्तक विक्रीच्या ठिकाणी दिसून येत आहेत. या पुस्तकांच्या मांदियाळीत शिरोभागी उठून दिसावा असा पूर्णत: अनुवादित नसलेला; अतिशय परिश्रमपूर्वक संशोधन करून संकलन, संपादन आणि सुलभ मराठी भाषेत लेखन केलेला ग्रंथ म्हणजे इब्राहीम अफगाण यांचा ‘ललित लेखनातील मूळ घटक आणि घाटांच्या चर्चेचा सम्यक अभ्यास’ !